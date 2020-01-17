محافظ الجيزة يوجه بالتعاقد مع شركات للجمع السكنى بالبدرشين وأبو النمرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق ترعة المريوطية ومحيطها من الجانبين، على طول خط سير شمل قطاعات حى الطالبية وقرى مراكز ومدن أبوالنمرس والبدرشين للوقوف على نسب الانتهاء من الأعمال.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية باتخاذ كافة الإجراءات نحو تحسين الصورة البصرية لشارع الهرم باعتباره أحد المحاور الهامة المؤدية للمناطق الأثرية، مشدداً على رئيس حى الهرم بالتنسيق مع ملاك الأراضى والمنشأت الخاصة بإزالة الأسوار المعدنية التالفة والمطلة على الشارع بضرورة استبدالها بأسوار خرسانية يراعى فيها المظهر الجمالى والذى يتناسب مع مكانة المنطقة اضافة الى تكثيف حملات التجريد ورفع الأتربة أعلى الطريق الدائرى وبالمطالع والمنازل وترميم الحواجز واستبدال المتهالك منها .

وشدد راشد على رئيس حى الطالبية بتطوير منزل الطريق الدائرى المؤدى لترعة المريوطية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تغطية جزء مكشوف من مصرف اللبينى أسفل المنزل وإنشاء حديقة به بعد الإنتهاء من أعمال التغطية لإبراز المظهر الحضارى له كونه أحد المحاور المؤدية للمناطق الاثرية .

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كما وجه راشد رؤساء مراكز ومدن البدرشين وأبوالنمرس بالتنسيق مع مختلف الجهات لرفع كفاءة الطريق على إمتداد ترعة المريوطية ومد الأسوار وتنسيقها لتجنب سقوط السيارات بالترعة وصيانة أعمدة الإنارة وغلق أكشاك وغرف الكهرباء وتطوير مداخل القرى ورفع المخلفات وتجمعات القمامة بمناطق التجمعات السكنية اضافة الى تحرير محاضر بيئية على المنشأت التى تلقى بالمخلفات بالترعة، موجها بالتعاقد مع شركات للجمع السكنى بمركزى البدرشين وابو النمرس لرفع كفاءة النظافة وتطهير حوض الترعة من المخلفات بالتنسيق مع أجهزة الرى وتخصيص دوريات مسائية للمرور على الطريق لمنع القاء المخلفات أو الرتش على جانبى الطريق مشدداً على إزالة اى مخالفات للبناء مع رفع صناديق القمامة المتهالكة والسيارات القديمة وسرعة الإنتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات.

كما شدد المحافظ على الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بالشوارع الجانبية والمتفرعة من شارعى الهرم و فيصل والتى يتم تجهيزها لإستيعاب حركة المركبات عند بدء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.