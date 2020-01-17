شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يرقي وكيل الكنيسة في القاهرة لرتبة كهنوتية أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك، اليوم الجمعة صلوات القداس الإلهي في كنيسة سيدة البشارة بشبرا، وخلال الصلاة منح البطريرك الأب بيو فرح وكيل البطريركية بالقاهرة، رتبة الارشمندريت، متمنيا له كل التوفيق في خدمته ورسالته الجليلة.

كان الأنبا يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم الروم الملكيين الكاثوليك، قد زار كنيسة القديس جاورجيوس بالرضوانية بمصر، منذ أيام إذ تأتي تلك الزيارة في إطار زيارة غبطته لجمهورية مصر العربية، حيث أقام غبطة البطريرك صلاة القداس الإلهي بالكنيسة، وشارك في الصلاة الأب شريف ناشف راعى الكنيسة، والأب نادر حداد سكرتير غبطته، بمشاركة راهبات سيدة المعونة الدائمة، وعدد غفير من الشعب

وجدير بالذكر أن البطريرك يوسف العبسي يزور كرسى الإسكندرية حاليا،ً ويتفقد بعضاً من كنائس الروم الكاثوليك بمصر، علما بأنه يزور كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا.

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كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بالرقم " ستِمئةٍ وخمسةٍ وأربعين" لسنة 2017، بتعيين قداسة البطريرك يوسف العبسي (واسمه في شهادة الميلاد: جوزيف عبدالله العبسي) المولود في الشام سنة ألفٍ وتسعِمئةٍ وستةٍ وأربعين، بطريركا للروم الكاثوليك، وممثلا قانونيا لطائفة الروم الكاثوليك في مصر. ووفقا للمادة الثانية من القرار، الذي نـُشر بالجريدة الرسمية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017 ، يُمنح قداسة البطريرك يوسف العبسي جنسيَة جمهوريةِ مصر العربية.

وكان سنودس الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في المقر الصيفي للبطريركية في قضاء عاليه في لبنان انتخب في الحادي والعشرين من حزيران الماضي المطران العبسي بطريركا جديدا لأنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك خلفا للبطريرك غريغوريوس الثالث لحام. والبطريرك العبسي من مواليد دمشق عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستةٍ وأربعين، وتابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس الآباء البولسيين حيث سُمي كاهنا في عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وسبعين ، وانتـُخِب رئيسا عاما للجمعية عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وتسعين، وذلك بعد توليه عدة وظائف رعوية وتعليمية.

وانتـُخِب العبسي أسقفا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ونال السيامة الأسقفية في كنيسة القديس بولس في حريصا عام الفين وواحد، وعُين نائبا بطريركيا في دمشق عام الفين وستين.