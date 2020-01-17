اليونان: نتوقع من الدول الأوروبية رفض مذكرتين وقعتهما تركيا مع السراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس إنه يتوقع من الدول الأوروبية رفض مذكرتين وقعتهما تركيا مع فايز السراج، وأكد بعد اجتماعه مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء فى محادثات تجرى فى برلين الأسبوع المقبل فى محاولة لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس. وقال دندياس "شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة فى عملية برلين ومحاولة... التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن فى ليبيا". Advertisements وأضاف أنه كان ينبغى أن تشارك اليونان فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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