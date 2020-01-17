شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشى بعد الاعتداء عليها بالبرلمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة التونسية عبير موسى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر، بفتح تحقيق عاجل مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى بعدما تم الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسى.

وقالت "موسى" فى كلمة تحت قبة البرلمان التونسى، ونشرتها الصفحة الرسمية للحزب: "تم انتهاك حرمة مجلس النواب، ونحن نحمل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنواشى، وعلى النيابة العمومية الحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد الهجوم علينا والاعتداء".

وأشارت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ إلى أنّها تعرّضت للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف من روابط حماية الثورة.

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وخلال مداخلة لها في المجلس أكّدت موسي أنّ هناك عمليّة اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، واعتبرت موسي أنّ هذا الإعتداء يعتبر انتهاكا لحركة البرلمان والسيادة التونسيّة، كما انتهكت الحرمة الجسديّة لكافّة نواب الدستوري الحر ونوابه.

وذكرت عبير أنّها تحمّل المسؤوليّة لرئاسة المجلس وللنواب الذين سمحوا بدخول راوبط حماية الثورة إلى البرلمان، الذين اعتدوا بالعنف على النائبة بالدستوري الحر عواطف قريش.

وطالبت النيابة العموميّة بالتدخّل والحضور في البرلمان لفتح تحقيق على خلفيّة هذا الإعتداء.