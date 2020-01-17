شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص أشعل سيجارة بانجو لابن شقيقه ووثق الواقعة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لتحريضهما طفل على إشعال سيجارة وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر به طفل أثناء تواجده بأحد الشوارع، يقوم بإشعال "سيجارة" تحوى مواد مخدرة "مخدر البانجو".

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد الطفل "تلميذ بالإبتدائى، يبلغ من العمر 7 سنوات، يقيم برفقة والدته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لوفاة والده".

واإستدعاء والدته حضرت رفقة الطفل، الذى قرر قيام عمه "مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق" بإعطائه السيجارة، وطلب منه إشعالها وقام بتصويره، عقب قيام أحد الأشخاص (عامل، مقيم بذات العنوان – سبق اتهامه فى إحدى القضايا) بإعدادها له.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما جاء بأقوال الطفل، وأضافا بقيامهما بإرتكاب الواقعة لإعطاء مقطع الفيديو لوالدته وإخبارها بتعاطيه للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.