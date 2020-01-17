شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن موعد اقتراع المصريين بالخارج على دائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بتشكيل إجراءات لجنة رصد ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومراجعة ومراقبة حساباتها للانتخابات التكميلية، بالدائرة الأولى " دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة " دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى".

كما حددت اللجنة موعد لإجراء الانتخابات يومى الجمعة والسبت الموافقين 7 و 8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة يومى الجمعة والسبت الموافقين 6 و 7 مارس 2020.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل دائرة من الدائرتين المذكورين، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الدعاية الانتخابية، ومراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقاً للكشوف المرفقة، على أن تعد اللجنة رصداً لما تراه من مخالفات وحصراً لوقائعها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار بتحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها، وتعيين مقارها للانتخابات التكميلية بالدوائر السابقة.

وجاء القرار أن يحدد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

وأصدرت الهيئة القرار الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

وجاء القرار أن لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار أحد المرشحين بالدائرتين المذكورين، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من تلك الدائرتين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جوازسفر سارى الصلاحية، متضمناً الرقم القومى وعنوانه الذى يقع بنطاق تلك الدائرة، وقدم إقراراً يفيد أنه مقيم بالخارج، أو مستند تقبله الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، يعاونهم أمين أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

ويكون الإدلاء بالصوت فى المقار المحددة بقرار الهيئة رقم 2 لسنة 2020 فى يوميى الجمعة والسبت الموافقين 7 و 8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة يوميى الجمعة والسبت الموافقين 6 و 7 مارس 2020.











