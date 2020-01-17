خدعة العم وصديق السوء.. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "طفل البانجو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
رصدت متابعة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر به طفل أثناء تواجده بإحدى الشوارع، يقوم بإشعال "سيجارة" تحوي مواد مخدرة "مخدر البانجو".
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من تحديد الطفل المشار إليه (تلميذ بالابتدائي، 7 سنوات، يقيم رفقة والدته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لوفاة والده).
وباستدعاء والدته حضرت رفقة الطفل المُشار إليه، الذي قرر قيام عمه (مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) بإعطائه السيجارة، وطلب منه إشعالها وقام بتصويره، عقب قيام أحد الأشخاص (عامل، مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في إحدى القضايا) بإعدادها له.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما جاء بأقوال الطفل، وأضافا بقيامهما بارتكاب الواقعة لإعطاء مقطع الفيديو لوالدته وإخبارها بتعاطيه للمواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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