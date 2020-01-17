لصعوبة حركتها.. الحماية المدنية تنقذ مُسنة سقطت من أعلى كرسي مُتحرك بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ سيدة مسنة عالقة بإحدى العقارات بمنطقة الظاهر عقب سقوطها من أعلى الكرسي المتحرك الخاص بها داخل منزلها.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مسنة) بسقوطها من أعلى الكرسي المتحرك الخاص بها بداخل منزلها وعدم قدرتها على التحرك وتحتاج إلى المساعدة.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن الباب مُغلق من الداخل، حيث تم استخدام السلم النقال والدخول من شباك الحجرة للوصول لمساعدة السيدة المشار إليها، ونقلها على الكرسي المتحرك الخاص بها عقب التأكد من سلامتها.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهلية السيدة المذكورة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.