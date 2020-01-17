مباحث التموين تداهم مصنع عصائر مغشوشة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهم ضباط مباحث التموين مصنعا غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية بمنطقة الهرم. تمكنت المأمورية من ضبط المدير المسئول؛ لاتهامه باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وعلامات تجارية شهيرة، وطرح المنتج بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة. وتم التحفظ على 2.4 طن عصائر منتج نهائي معبأة داخل عبوات معدة للبيع وتاريخ إنتاج وصلاحية لاحق خلافاً للحقيقة، و6 أطنان ثمار فاكهة وسكر. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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