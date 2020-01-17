الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية لتحقيق الانضباط ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج وضُبط خلال الحملات ضبط 11 قطعة سلاح ناري، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفة مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم في قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.

كما نجحت مديرية أمن الغربية في ضبط 5 قطع سلاح ناري، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 84 قضية تموينية، 396 مخالفة مرورية، تنفيذ 4126 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط 9 قطع سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 104 قضية تموينية، 1110 مخالفة مرورية، تنفيذ 984 حكم قضائى متنوع.

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وأسفرت الحملات بنطاق مديرية أمن المنيا عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، 36 قضية اتجار بالمخدرات، 67 قطعة سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 2308 مخالفة مرورية، 217 مخالفة مرافق، تنفيذ 5059 حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 8 قطع سلاح ناري، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 8 قطع سلاح أبيض، 71 قضية تموينية، 206 مخالفة مرافق، 1459 مخالفة مرورية، تنفيذ 4302 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الحملات في مديرية أمن بني سويف عن ضبط21 قطعة سلاح ناري، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 91 قضية تموينية، 942 مخالفة مرافق، 3987 مخالفة مرورية، تنفيذ 1720 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.