محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط بقصد التنقيب عن الآثار وعُثر بحوزتهم على 24 قطعة يشتبه في أثريتها.
كانت وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز) وبتفتيش مسكنه تم العثور على غرفة بداخلها حفرة قطرها حوالي ثلاثة أمتار وبعض أدوات الحفر، وعُثر على 24 قطعة يشتبه في أثريتها
كما تم ضبط مرافقيه 6 أشخاص وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بقيامه بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بحثاً عن الآثار وبقصد الاتجار بمساعدة باقي المتهمين المذكورين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حلم الثراء السريع يوقع 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.