حلم الثراء السريع يوقع 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط بقصد التنقيب عن الآثار وعُثر بحوزتهم على 24 قطعة يشتبه في أثريتها.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز) وبتفتيش مسكنه تم العثور على غرفة بداخلها حفرة قطرها حوالي ثلاثة أمتار وبعض أدوات الحفر، وعُثر على 24 قطعة يشتبه في أثريتها

كما تم ضبط مرافقيه 6 أشخاص وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بقيامه بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بحثاً عن الآثار وبقصد الاتجار بمساعدة باقي المتهمين المذكورين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.