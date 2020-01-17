أخفاها داخل حاوية أثاث.. ضبط شحنة مستحضرات تجميل بـ12 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري محاولة تهريب 5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحري.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري قيام أحد الأشخاص مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية مشمولها "أثاث" داخل إحدى الحاويات، تحوي بداخلها بضائع محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) أسفرت أعمالها عن ضبط (5,000,000 عبوة "خمسة مليون عبوة" مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر " بإجمالي وزن " 7 أطنان" – 2 جهاز طبي "خاص بتركيب العدسات اللاصقة").

هذا وقد قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ "12,000,000" جنيه "اثني عشر مليون جنيهاً".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.