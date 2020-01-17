منعًا للتكدسات المرورية.. كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية الأميرية لمدة ثلاثة أشهر منعًا للزحام؛ وذلك أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبري بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال.

وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات لنقل حركة المرور الطولي بشارع الحرية مرورًا أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولي بشارع الحرية.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.