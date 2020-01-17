"العربية للتصنيع" تبحث أوجه التعاون مع مسئول بالكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع الكسي كاليمبي مساعد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية للإشراف علي البنية التحتية، وجون إنسانة نائب هيئة التعدين؛ أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديموقراطية الشقيقة.

تأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وأكد الكسي كاليمبي حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية ورئاستها للاتحاد الإفريقي؛ مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول للاقتصاد الرقمي، كما أثني علي مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد كاليمبي بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية .. مشيرًا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالكونغو الديموقراطية خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وأضاف أنه تم دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الكونغو الديموقراطية وخاصة منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتميزة في شتي المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة .

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من جانبه، أشار الفريق "التراس" إلى أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول إفريقيا، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات علي نحو يلبي التطلعات لشعوب القارة الإفريقية ,فضلا عن دعم ركائز الأمن والاستقرار للقارة الإفريقية.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية .. مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة الكونغو الديموقراطية, خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف "إننا اتفقنا أيضا علي المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومجالات التنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الرقمي وتبادل الزيارات وتشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خطط زمنية للتنفيذ، مُشددا علي أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الكونغو الديموقراطية بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة؛ تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومساعد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية معرضًا لمُنتجات الهيئة الدفاعية والمدنية؛ حيث أشاد الكسي كاليمبي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي .. مشيرًا إلى أنه يتمني أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكاملا تكنولوجيا بين الكونغو والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب علي التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.

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