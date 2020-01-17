أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة (ارتدوا الجواكت)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات المقبلة تشهد فرصًا لسقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية حتى شمال الدلتا، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن هناك "حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، حيث تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة".

ولفت إلى انخفاض درجات الحرارة على القاهرة حيث تصل إلى 17 في ساعات النهار، وليلًا إلى 11 درجة، فيما تتراوح في محافظات الدلتا نهارًا بين 10 إلى 12 درجة.

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وأوضح شاهين أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بالقاهرة، لكنه طالب يارتداء الملابس الشتوية (خاصة الجواكت)، لأنه مع نشاط الرياح يزداد الإحساس بالبرودة.

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