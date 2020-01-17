النقل: خطة لرفع كفاءة 1120 مزلقانًا للسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروعي تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات الهامة، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير استعرض معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ648 مزلقانا من إجمالي 1102 مزلقان، كما تم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 418 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع وفقاً للجدول الزمني، موضحا أن تطوير المزلقانات سيؤدي إلى زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.

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وفيما يتعلق بالمحطات، استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ المشروع حيث يوجد بالسكة الحديد 705 محطة منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل، ليصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة، موضحا أن إجمالي ما يتم إنفاقه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يبلغ 1.7 مليار جنيه.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التي يجري تطويرها حاليل مثل محطة دمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها من المحطات، كما وجه بنزول كافة قيادات السكة الحديد لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمزلقانات والمحطات في مواقع التنفيذ وموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال.

وأشار إلى أن لجاناً من قطاع المتابعة بالوزارة ستقوم بجولات مفاجئة لمتابعة سير العمل في هذه المش، كما شدد على ضرورة مراعاة عوامل السلامة والأمان بالمحطات التي يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب.