وزير النقل يتابع مع شركات أجنبية تنفيذ مشروعات كهربة إشارات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، مشروعات تحديث نظم الإشارات على بعض خطوط السكك الحديدية معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات، وذلك في إطار متابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير التقى مع وفد شركة "تاليس" الإسبانية العالمية ،وتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، وكذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط/ نجع حمادي بطول ١٨٠ كم.

وقدمت الشركة عرضا تقديميا للموقف التنفيذي للمشروعين وعدد الأبراج التي دخلت الخدمة، حيث دخلت الخدمة أبراج قويسنا وبركة السبع وإيتاي البارود وكفر الزيات وأبو حمص على خط القاهرة/الإسكندرية، فيما سيتم دخول برج كفر الدوار الخدمة الشهر القادم وبرجي طوخ وسندنهور في مارس المقبل، على أن يتوالى دخول الأبراج للخدمة تباعا بهذا الخط وفقا للجدول الزمني.

وبالنسبة لخط بني سويف/ أسيوط، أوضحت الشركة المنفذة أن برج جزيرة شندويل سيتم الانتهاء منه في مارس القادم ، كما سيتم الانتهاء من برج المرأة في أبريل.

وكلف وزير النقل المسئولين بالسكك الحديدية بالتعاون مع الشركة المنفذة والاستشاري لإزالة كافة التحديات للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

كما التقى الوزير بوفد شركة "الستوم" العالمية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط للسكك الحديدية بطول 250 كم، حيث تم الانتهاء من 4 أبراج هي بني مزار ومغاغة وأبو قرقاص والروضة، وسيتم الانتهاء من برجي ملوي ومطاي في مارس وأبريل القادمين على الترتيب.

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ووجه الوزير بموافاته بتقارير أسبوعية عن معدلات تنفيذ المشروع، والعمل في كافة قطاعات المشروع على مدار الساعة لسرعة الإنجاز.

وفي اجتماعه الثالث مع شركة "سيمينز" العالمية، تابع وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كيلومترا.

وأكد أهمية هذا المشروع حيث سيساهم بعد الانتهاء منه في رفع معدلات الأمان لمسير القطارات على هذا الخط لمستويات عالية، فضلا عن تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميا بما يساهم في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بنقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأكد الوزير خلال الاجتماعات الثلاثة أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات وضمان الأمان للركاب.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

وأشار إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لكهربة الإشارات بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه، وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديد.