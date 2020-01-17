الأوقاف تطلق "الكتاب المرئي والمسموع" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، الأسبوع المقبل، أحدث مشروعاتها التقنية الإلكترونية لتجديد الخطاب الديني مع بداية العام الجديد ،وهي الكتاب المرئي والمسموع و بوابة الأوقاف الإلكترونية، ومنصة الأوقاف العلمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنوع ووتطوير وسائلها الدعوية.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن إطلاق تلك المشروعات الجديدة يأتي في إطار الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام، وعلى هامش فاعليات الاستعداد لإطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة 8 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 70 متسابقا من مختلف دول العالم خاصة من قارة أفريقيا بفروع المسابقة الأربعة وبإجمالي جوائز مالية يبلغ مليونا و500 ألف جنيه.

وأضاف الوزير أن الكتاب المرئي والمسوع الأول الذي تطلقه الوزارة مع بدء مشروعها، هو مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية حيث يتم عرض محاور الكتاب مقروءا بصوت الدكتور حسن مدني رئيس شبكة القرآن الكريم ويصحبه صور وتقنيات حديثة تتلاءم مع محاور الكتاب وبمؤثرات صوتية تساعد في فهم معانيه، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الكتاب على موقع الوزارة الإلكتروني وعلى شبكات الإذاعة المصرية.

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وأوضح أن الكتاب المسموع والمرئي يهدف إلى تبسيط العلوم الدينية وشرحها بأساليب حديثة تساهم في فهمها مع الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن لجانا شرعية وتقنية تنفذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار الوزير إلى أن منصة الأوقاف تهدف إلى توفير كافة البيانات عن أنشطة الوزارة والتواصل مع متلقي خدماتها وبين كل إدارات الوزارة.

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