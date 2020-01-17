أخبار مصر | وزير النقل يطالب بتقارير أسبوعية لمعدلات تطوير المزلقانات والمحطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يطالب بتقارير أسبوعية لمعدلات تطوير المزلقانات والمحطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قيادات السكك الحديد، بموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم أعمال تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية؛ لمتابعة معدلات التنفيذ.

الوزير أشار إلى أن لجانًا من قطاع المتابعة بالوزارة، ستقوم بجولات مفاجئة لمتابعة سير العمل، مشددا على ضرورة مراعاة عوامل السلامة والآمان، بالمحطات التي يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الشركات المنفذة لمشروعي تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات المهمة، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

واستعرض وزير النقل، معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ648 مزلقانا من إجمالي 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ418 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا.

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ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقًا للجدول الزمني للانتهاء من تطوير المزلقانات كافة لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.

وفيما يتعلق بالمحطات، استعرض وزير النقل، معدلات تنفيذ المشروع حيث يوجد بالسكة الحديد 705 محطات منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل ليصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة.

وأوضح الوزير أن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التي يجري تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية، وغيرها من المحطات الجاري تنفيذ أعمال التطوير الخاص بها، ونزول قيادات السكة الحديد كافة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمزلقانات والمحطات في أماكن التنفيذ.