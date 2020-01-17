أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" التابع لمديرية القوى العاملة بحي الشرابية بالقاهرة.

ويأتي ذلك تمهيدا لافتتاحه خلال أيام، حيث سيكون مركزا للتدريب النموذجي طبقا للمعايير العالمية على أعلى مستوى، ويعمل بكامل طاقته التدريبية التي تصل إلى 4 آلاف متدرب سنويا، ويكون نموذجا يتم تطبيقه في باقي المراكز بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وذلك لتأهيل الشباب ليكون قادرا على اقتحام سوق العمل بالداخل والخارج.

ووجه الوزير، بسرعة وضع اللمسات النهائية للتطوير بالمركز، موجهة بضرورة الإعلان عن بدء الدورات التدريبية لجميع ورش المركز بأسلوب جديد وفقا للتطور التكنولوجي، وتشمل ورش التدريب عن مهن ميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والدش والمحمول والأجهزة المنزلية، والخياطة والتفصيل، ومعمل اللغات والكمبيوتر.

وشدد على تعريف جميع المتدربين بعموميات ومصطلحات التدريب علي الكمبيوتر بمعدل دورة كل أسبوع بمعدل ساعتان في كل دورة بـ6 محاضرات.

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وأكد "سعفان"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بالتدريب المهني، حيث تقوم حاليا تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، ليتحول أبنائنا من مراحل التعليم إلى مرحلة التشغيل حتى يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة، نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز التدريب من 38 مركزا ثابتا في عام 2019، وسيتم افتتاحها تباعا بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأورد أنه بجانب ذلك سيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة، أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضي عامًا للتدريب المهني.

وأردف أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القرى بمحل إقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة.

وأوضح أن الوزارة أطلقت في أواخر سبتمبر من العام الماضي، 4 وحدات للتدريب المتنقلة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية.

كما أطلقت الوزارة 4 وحدات أخرى في آخر نوفمبر من العام الماضي، وبذلك وصلت إجمالي الوحدات المتنقلة إلى 8 وحدات في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، والأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ.

واختتم الوزير بأن المتابعة من جانب الإدارة المختصة بالوزارة، أظهرت وجود قوائم انتظار على التدريب بالوحدات المتنقلة تصل إلى 1000 راغبا وراغبة في التدريب وخاصة على مهنة الخياطة والتفصيل، التي تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربة لمدة شهر، معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة ومن هم دون ذلك.