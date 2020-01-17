مصر | ضبط 3 بحوزتهم 4 ملايين جنيه وعملات أجنبية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم 4 ملايين جنيه وعملات أجنبية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الأموال العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم ما يقارب 4 ملايين جنيه، عملات أجنبية ومحلية، حصيلة إتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، بالقاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخــــالفة لأحكــام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكانًا لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.

المعلومات أشارت إلى استخدام العامل، السيارة الخاصة به في ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية.



وتم ضبطهم وبحوزتهم 3،253،000 جنيه و100،253 دولار أمريكي، السيارة الخاصة به، ماكينة لعد النقود، 3 هواتف محمولة تحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي.

وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.