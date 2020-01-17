مصر | ضبط اثنين يحرضان طفلا على إشعال سيجارة "بانجو" بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط اثنين يحرضان طفلا على إشعال سيجارة "بانجو" بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الشرقية، في القبض على شخصين لتحريضهما طفلا على إشعال سيجارة "بانجو"، وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت وحدة المتابعة بالوزارة، مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر به طفل في أثناء تواجده بإحدى الشوارع، يقوم بإشعال "سيجارة" تحوي موادا مخدرة "مخدر البانجو".



وتمكنت إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الشرقية، من تحديد الطفل المشار إليه، وتبين أنه طالب بالمرحلة الابتدائية، 7 سنوات، يقيم رفقة والدته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لوفاة والده.

وباستدعاء والدته حضرت رفقة الطفل المُشار إليه، الذي قرر قيام عمه مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بإعطائه السيجارة، وطلب منه إشعالها وقام بتصويره، عقب قيام أحد الأشخاص عامل، مقيم بالعنوان ذاته، سبق اتهامه في إحدى القضايا، بإعدادها له.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما إعترفا بمضمون ما جاء بأقوال الطفل، وأضافا بقيامهما بإرتكاب الواقعة لإعطاء مقطع الفيديو لوالدته وإخبارها بتعاطيه للمواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

