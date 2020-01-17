مصر | غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، من التواجد الأمني المكثف والخدمات المرورية بمحيط شارع الهرم، تزامنًا مع إغلاقه الجزئي، حيث تم وضع العلامات الإرشادية والضوئية الدالة على وجود أعمال بالطريق وكذلك تحديد الطرق البديلة، لذلك للحفاظ على سير العملية المرورية، ولاستكمال أعمال إنشاء مترو أنفاق "الخط الرابع".
وتم تكثيف تواجد رجال المرور، على طول شارع الهرم، تجنًا للكثافات المتوقع حدوثها للغلق، ولتنظيم حركة السير، وتجنب التكدثات.
وأهابت إدارة المرور المواطنين باتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع، وسير المرور بشكل منتظم.
وبدأت الأعمال في الساعة الـ ١٢ صباحا من اليوم الجمعة 17 من يناير الجاري، وتستمر لمدة ٣ أيام حتى الأحد 19 يناير، على أن يكون الإغلاق بشكل جزئي وليس كلي.
وأهابت إدارة المرور المواطنين باتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع، وسير المرور بشكل منتظم.