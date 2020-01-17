مصر | غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

وتم تكثيف تواجد رجال المرور، على طول شارع الهرم، تجنًا للكثافات المتوقع حدوثها للغلق، ولتنظيم حركة السير، وتجنب التكدثات.

وبدأت الأعمال في الساعة الـ ١٢ صباحا من اليوم الجمعة 17 من يناير الجاري، وتستمر لمدة ٣ أيام حتى الأحد 19 يناير، على أن يكون الإغلاق بشكل جزئي وليس كلي.

وأهابت إدارة المرور المواطنين باتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع، وسير المرور بشكل منتظم.

