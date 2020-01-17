شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تداول عملات ورقية مزيفة فئة «200 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ«200 جنيه».

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ «200 جنيه» أو أية فئات أخرىن مشددا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات لتزييف عملات النقد الورقية، موضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

وتتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصةً في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة «50 و100 و200» جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.