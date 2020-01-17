شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند في القاهرة تنظم معرض صور حول «مؤسس الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز مولانا آزاد الثقافي، التابع للسفارة الهندية في القاهرة، معرضاً للصور الفوتوغرافية حول «صياغة الدستور الهندي وحياة الدكتور بي. آر.أمبيدكار»، جاء ذلك بمناسبة مرور 70 عاماً على إقرار الدستور الهندي ومرور 129 عاماً على ميلاد الدكتور أمبيدكار، الذي يعتبر لدي الهند مهندس الدستور.

عمل أمبيدكار على دعم حقوق المرأة والعمل، وهو أول وزير مستقل للقانون والعدالة، وشارك في المفاوضات من أجل استقلال الهند، وتم العثور على ذكريات أمبيدكار في جميع أنحاء العالم، وعلى الأخص في الهند، وتوجد له تماثيله بالحجم الكامل في الهند واليابان والمملكة المتحدة، فضلاً عن تماثيل نصفية أو تماثيل نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا والمجر.