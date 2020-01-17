شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا صحة لإصابة القمح بـ«الصدأ الأصفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.

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وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث إنه تم اعتماد أصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأي فطريات.

كما تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلا عن شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يتم تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم بالمرور على مناطق زراعة القمح بمختلف المحافظات التي تزرع المحصول الشتوي، لحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من محصول القمح، وإجراء الفحص المستمر لاكتشاف أي إصابة قد تؤثر على إنتاج المحصول للتعامل الفوري معها وعلاجها.

وفي إطار حرص الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، فقد تم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير المياه وتعطي إنتاجية عالية، ومنها طرق الزراعة على مصاطب، بالإضافة إلى زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة والتقاوي الزراعية الجيدة، واستخدام الآلات الحديثة لإعداد الأرض للزراعة وحتى الحصاد، فضلاً عن استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض. كما تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لـ 4 ملايين طن، وذلك للتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمة التي كانت تتسبب في فقد كميات كبيرة من الأقماح نتيجة سوء التخزين وتعرض القمح للإصابة بالفطريات والملوثات.