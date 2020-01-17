شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري في شمال سيناء، للعطلة الأسبوعية. وأكد مصدر مسؤول أنه سيتم إعادة فتح المعبر يوم الأحد المقبل لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن المعبر شهد، أمس الخميس، تنقل ٧٥٢ مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ٣٨١ مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ٣٧١ مسافرًا، بجانب إدخال عدد من الشاحنات التي نقل مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة.
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