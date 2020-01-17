شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن 25 يناير 2020 «عيد الشرطة» إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال «سعفان» إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
ويتقدم وزير القوى العاملة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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