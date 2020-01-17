شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

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كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 17»، الإسكندرية «11– 16»، قنا «10- 19»، الأقصر «11- 20»، وأسوان «12– 21».