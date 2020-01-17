شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: ماس كهربائى بسكن الطبيبات بمستشفى الدمرداش دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مقبل، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء القاهرة ، إن ماس كهربائى قد وقع فى سكن الطبيبات بمستشفى الدمرداش قبل منتصف ليل ، اليوم الجمعة ، بقليل، مما أدى إلى نزول الطبيبات من المبنى، وتمت السيطرة على الحريق بحضور المطافئ، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات.

وأوضح مقبل فى بيان اليوم، أن نقابة أطباء القاهرة، تتابع الموقف حرصا منها على سلامة الأطباء، وتلافيا لحدوث أي كارثة أخرى، كالتى حدثت من قبل فى سكن طبيبات مستشفى المطرية، منذ فترة، لافتا إلى أنه رغم إعلان وزارة الصحة منذ عامين عن مسابقة لتصميم سكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات بتاريخ سبتمبر 2018 ، إلا أنه لا توجد أخبار عن نتائج تلك المسابقة، ومازال وضع سكن الأطباء كما هو.

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من ناحية أخرى، قالت نقابة أطباء القاهرة ، إن وفد من أعضاء المجلس، زار أمس الخميس، الطبيبات المصابات بحادث المنيا، للاطمئنان على أحوال طبيبات حادث التعسف الإداري واللاتي يتلقين العلاج بمعهد ناصر ، وضم الوفد الدكتور أحمد بكر ، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور منير بشارة ، وكيل مجلس نقابة أطباء القاهرة، والدكتورة جيهان يوسف عضو المجلس ومقرر اللجنة الاجتماعية ، والدكتور أحمد صفوت عضو المجلس ومقرر مساعد لجنة الشباب .

وقد قام الوفد بتفقد حالات الطبيبات المصابات، والاطمئنان على وضعهم الصحي والعلاجي ودعم ومساندة أهالي الطبيبات الذين أصابهم الهلع والخوف على مصير بناتهم، خاصة لوجود ثلاث حالات خطيرة، مشيرة إلى أنها تتابع تداعيات الحادث المؤسف وتدعم قرارات مجلسى النقابة العامة ونقابة أطباء المنيا، فيما يرونه مناسبا لمواجهة آثار هذه الحادثة، وقدمت نقابة أطباء القاهرة خالص التعازي لأهالي الشهيدتين الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض.