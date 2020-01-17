فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 10-17 يناير الجارى. وتضمنت الشائعات توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" واعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020 ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة ونقص الأدوية بالمعهد القومى للأورام، والحكومة تمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، وتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، وتلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية، واستيراد الحكومة شحنات تقاوى فاسدة وإصابة محصول القمح المصرى بفطر الصدأ الأصفر، ونقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات. Advertisements

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