شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: 11 جنديا أمريكيا أصيبوا فى هجوم إيران على قاعدة الأسد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" إن عددا من أفراد الخدمة الأمريكية قد أصيبوا جراء الهجوم الصاروخى الإيرانى على قاعدة الأسد الجوية الأمريكية فى العراق، على الرغم من أن البنتاجون قال فى البداية أنه لم يسقط أى مصابين، ونقلت الشبكة بيان قوات التحالف الدولى التى تحارب داعش فى العراق وسوريا الذى جاء فيه أنه فى حين لم يقتل جنود أمريكيون فى الهجوم الإيرانى على قاعدة الأسد الجوية فى الثامن من يناير، إلا أن العديدين تم معالجتهم من أعراض جراء الانفجار ولا يزال يتم تقييمهم.

وأضاف البيان أنه بدافع الحذر تم نقل أفراد الخدمة من قاعدة الأسد الجوية فى العراق إلى مركز طبى فى ألمانيا لإجراء فحوصات. وعندما يتم البت فى لياقتهم لأداء الواجب، من المتوقع أن يعودوا إلى العراق بعد الفحص.

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وقال مسئول عسكرى أمريكى لـ "سى إن إن" إن 11 من أعضاء الخدمة قد أصيبوا فى الهجوم الذى جاء ردا على قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليماتى فى الثالث من يناير، وكان موقع ديفينس وان أول من كشف عن هذه الإصابات.

كان البنتاجون قد قال عقب الهجوم أنه لم يحدث إصابات جراء إطلاق 16 صاروخا من جانب إيران، ويحدد الجيش الأمريكى الخسائر إما بإصابة أو مقتل أى شخص.

وكان مسئولان عسكريان أمريكيان قد أكد أمس الخميس، أن الجيش الأمريكى استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها فى أعقاب سليمانى.

وقال المسئولان إن الجيش كان حريصا على استئناف العمليات ضد "داعش" فى أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على التنظيم لاستعادة زخمه، وحرمانه من أى انتصار دعائى قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها فى العراق.