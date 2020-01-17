شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز إعادة فتح المعبد اليهودى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "أنسا" الإيطالية افتتاح مصر المعبد اليهودى فى الإسكندرية والذى يعود إلى القرن الرابع عشر بعد الإنتهاء من ترميمه ضمن إطار الترويج للتراث الثقافى الغنى للمدينة الساحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن كنيس إلياهو هانبى، الذي يتميز بنوافذه الزجاجية الملونة بالأخضر والبنفسجى وأعمدته الرخامية بنى على شكله الحالى عام 1850 على يد مهندس معمارى إيطالى فوق الصرح الأصلى، الذى يعود إلى عام 1354.

وتعرض المعبد اليهودى للقصف خلال حملة نابوليون بونابرت على مصر عام 1798، وأشرفت وزارة الآثار المصرية على ترميم المعبد، الذى بلغت تكلفته 4 ملايين دولار واستمر العمل به أكثر من 3 سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016.

وكانت مدينة الإسكندرية الواقعة على البحر المتوسط موطنا لنحو 40 ألف يهودىى، لكن عدد أفراد الطائفة اليهودية فى مصر الآن صغير جدا، حيث فر أبناء الطائفة اليهودية خلال الخمسينات بعد إنشاء إسرائيل عام 1948.

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ويعد المعبد أهم الآثار اليهودية بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية وقع وسط الاسكندرية، والذى تعرض لانهيارات فى جزء منه بسبب الأمطار والنوات، حيث تعرضت "الشخشيخة" التي تقع أعلى مصلى السيدات إلى انهيار جزئي بسبب التأثر بالأمطار والنوات التى مرت على الإسكندرية فى فصل الشتاء، وتم إغلاق المعبد مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

ولقد شهد المعبد اليهودى أعمال الترميم التى تتم لأول مرة فى المعبد اليهودى منذ إنشائه، حيث كانت تتم أعمال صيانة دورية فقط، حيث بدأ مشروع الترميم فى أغسطس 2017 وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، و بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية فى 17 مايو 2017

وقام بأعمال الترميم كوادر فنية من متخصصين فى معالجة العناصر الإنشائية، حيث شملت أعمال الترميم الزجاج المعشق والزخارف والألواح الخشبية واعمال الشبابيك والأسقف الخشبية وأعمال الترميم الانشائى للمبنى والموقع العام، بالإضافة إلى أعمال ترميم العناصر الرخامية والزخارف والكهرباء وصيانة أعمال مكافحة الحريق وصرف المياه.