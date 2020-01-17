شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يرد على شائعة تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، مُؤكداً أنه لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أى عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، مُوضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة فيجميع مراحلها، وذلك فى إطار حرص البنك المركزى المصرى على مواكبة التطورات الدولية المستمرة فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

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وأوضح فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن أوراق البنكنوت المصرية تتمتع بعناصر تأمينية فى جميع الفئات، خاصةً فى العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة 50 و100 و200 جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكل الفئات.

وناشد البنك المركزى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل معالجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام.