شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى: نأسف لرفض أمريكا التعاون البناء معنا حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، اليوم الجمعة عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون البناء حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هى اتصالات لتبادل الآراء فقط حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، وقال ريابكوف إن "مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف فى جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبى، بما فى ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث، ونحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكى لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة. هذا شيئ يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجى لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين".

وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التى جرت فى موسكو لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

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وكان طرفا النزاع فى ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضى فى إسطنبول.

وينعقد مؤتمر برلين فى العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة فى المؤتمر على رأسهم مصر، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، بجانب فايز السراج والقائد العام للجيش الليبى خليفة حفتر.