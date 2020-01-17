شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يتفقد معرض "الكويت الدولى للطيران 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، وذلك لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال مشاركة " العصار " بمعرض الكويت الدولي للطيران 2020 والمقام خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

فى البداية نقل " العصار " تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وكذا تحيات الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لسمو الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى.

خلال اللقاء أعرب "العصار" عن سعادته بهذه الزيارة التى تأتى تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية وركيزة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض أهم المنتجات العسكرية التي تقوم شركاتها بتصنيعها.

وأجرى وزير الإنتاج الحربى، عرضاً تقديمياً عن العربات المدرعة ST-100 و ST-500 من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

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وقد أشاد العصار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى يعد ملتقى للشركات العالمية، معرباً عن تطلعة لمشاركة دولة الكويت بمعرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل فى مصر.

ومن جانبه عرض الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتى إمكانية التعاون في مجالات تصنيع بعض المعدات الدفاعية واثني علي الإمكانيات المصرية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكداًً على الدور الوطني الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

يشار إلى أن هذا المعرض والذى تنظمه الكويت للمرة الثانية ويُعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي، بمشاركة أكثر من 37 دولة وأكثر من 300 شركة، وشهد المعرض إقامة عرض ارضي للطائرات وقد شاركت ٥ دول بعرض جوي.

يذكر أن العصار قد تفقد والوفد المرافق له أجنحة معرض الكويت الدولي للطيران 2020 ، وأشار إلى إن هذه الزيارة تأتى من منطلق الحرص على المشاركة فى المعارض الدولية التى تمثل فرص هامة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات العالمية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مشيداً بتنظيم دولة الكويت لهذا المعرض على أعلى مستوى، كما دعا عدد من الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة فى معرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل فى مصر.