"بها عناصر تأمينية".. البنك المركزي يرد على أنباء تداول 200 جنيه "مزورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ"200جنيه".

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200جنيه" أو أية فئات أخرى.

Advertisements

وشدد البنك المركزي على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، مُوضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

وقال البنك المركزي إن أوراق البنكنوت المصرية تتمتع بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصةً في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة "50 و100 و200" جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص ( www.cbe.org.eg).