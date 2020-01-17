القوى العاملة: 25 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال "سعفان" في بيان اليوم الجمعة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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