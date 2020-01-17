أخبار مصر | محافظة القاهرة تنهي 60% من أعمال تطوير مسار المومياوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنهي 60% من أعمال تطوير مسار المومياوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن العاصمة، انتهت من تطوير مسار نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارات بمصر القديمة، بنسبة 60%.

وعن التطورات التي شهدها مسار المومياوات، كشف "عوض" لـ"الخليج 365"، عن أنه تم تغيير لون جميع أعمدة الإنارة من صفراء إلى بيضاء، بالإضافة إلى دهان كوبري العاشر إلى متحف الحضارات، وتم رفع كفاءة جزء كبير من الشوارع.

وتابع أنه تم دهان سور الفسطاط باللون الأزرق والأبيض، ليكون لائقا بهذا الحدث الضخم، كما تم زراعة نخيل في وسط الطريق، وتوحيد طلاء العقارات، خاصة وأنها منطقة قديمة وذلك الأمر تطلب وقتا كبيرا، لذلك فضلنا تأجيل موعد نقل المومياوات لحين الانتهاء من التطويرات بشكل كامل.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد أعمالا مكثفة نظرًا لضيق الوقت، وإضافة تطويرات جديدة، تليق بالحدث العالمي الذي يشهده عدد كبير من المسئولين والشخصيات حول العالم.

