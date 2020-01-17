مصر | 10 نصائح مرورية عليك اتباعها عند سقوط الأمطار

زاستعرضت إدارة المرور 10 نصائح، على السائقين اتباعها خصوصا مع سوء الأحوال الجوية التي نشهدها اليوم، وهم كالتالي:

1- ضرورة مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن في أي لحظة.

2- استعمال الأضواء ليلًا ونهارًا وبشكل معتدل.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وعدم الاحتكاك بأطراف السيارات الأخرى، لتحسين العمل الفرامل وتجنب الاصطدام في أي موقف.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، مما يؤدي لحجب الرؤية.

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6- عدم استخدام التليفون المحمول في أثناء القيادة، والتركيز في الطريق والقيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، ويصعب السيطرة على السيارات في هذه الحالة.

8 - زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.

10_حال وجود أي عقابات أو عند وقوعك قي مشكلة سارع في الاتصال على 01221110000

وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.