مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة بحركة المرور بالطرق والمحاور كافة، وسط تواجد مروري في الشوارع والميادين، تحسبا لحدوث أي كثافات مرورية بالمحافظتين.

وتباطأت حركة السيارات بشكل طفيف، أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، سيولة مرورية.

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وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، وشارعي الهرم وفيصل، والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه محافظات الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتسارعت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعي من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبري قليوب حتى طلعة الطريق الدائري وللمتجه إلى الأقاليم.