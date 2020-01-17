شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نقاط تضمنها البيان الختامى لمفاوضات سد النهضة فى واشنطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، حيث انتهى اجتماعهم فى واشنطن إلى 6 نقاط رئيسية تم إعلانها فى بيان مشترك ، وسيتم التباحث حولها فى اجتماع يومى 28 و29 يناير الحالى فى واشنطن .

وفى التقرير التالى نوضح النقاط التى تضمنها البيان الختامى للاجتماع.

1- سيتم ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ فى الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل الملء على الخزانات الموجودة فى اتجاه مجرى النهر.

2- ستتم تعبئة خزان السد فى هلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس وسوف يستمر ذلك حتى سبتمبر وفقا لشروط معينة.

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3- ستوفر مرحلة الملء الأولى لسد النهضة الإنجاز السريع لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان فى حالك الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4- سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء خزان سد النهضة وفقا لآلية سيتم الاتفاق عليها، والتى تحدد الاطلاقات بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة السد الذى يتناول أهداف الملء فى اثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف الطويلة أو فترات الجفاف الممتد.

5- خلال التشغيل طويل المدى سيعمل سد النهضة وفقا لآلية تحدد الإطلاق وفقا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحاله الذى يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، وأوقات للجفاف الطويل.

6- سيتم انشاء الية فعالة لتسوية النزاعات