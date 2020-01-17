شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق ماراثون مصر الدولى بمشاركة متسابقين من 20 دولة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى فى دورته الـ27 رسمياً، من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك بحضور ومشاركة حوالي 270 متسابق من 20 دولة حول العالم، حيث انطلق الماراثون من ساحة معبد حتشبسوت بالدير البحرى بمسافات مختلفة فى عدة سباقات، وذلك وسط مشاركة مميزة من اللاعبين واللاعبين من حول العالم.

وانطلق المتسابقون فى فعاليات الماراثون صباح اليوم، في السباقات الخاصة بالماراثون والتي تنقسم إلي 3 سباقات مختلفة أولها الماراثون المتكامل يمبافة 42 كيلو متر، والنصف ماراثون بمسافة 22 كيلو متر، ومسابقة تحمل إسم "رمسيس" بمسافة 12 كيلو متر، ويجري العمل علي تحديد خط سير الماراثون ليمر المتسابقون الـ270 من حول المعابد الفرعونية التاريخية في غربي الأقصر.

من جانبه يقول محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، أن فعاليات الماراثون انطلقت من أمام معبد الملكة حتشبسوت بحضور قيادات المحافظة، وتحت إشراف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث أكد لهم هشام إبراهيم مدير ماراثون مصر الدولي، إن الماراثون من المقرر أن يشارك فيه هذا العام حوالي 270 متسابق من 20 جنسية مختلفة حول العالم، والذين سجلوا مشاركتهم عن طريق شركات السياحة والموقع الإليكتروني للماراثون، وتم التنسيق مع مسئولي وقيادات الماراثون للمساهمة في تنظيم سلسلة من الزيارات السياحية لكافة المشاركين في الماراثون من حول العالم لتشجيع وتنشيط حركة السياحة بالأقصر.

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وكان قد كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن الموسم السياحى الشتوى الحالى من أفضل المواسم التى مرت على مدينة الأقصر التاريخية منذ أحداث 2011، حيث ارتفعت نسب الإشغال السياحى بالفنادق مابين 80 لـ90% بصورة مميزة تبشر بموسم سياحى مميز، حيث إن غالبية الفنادق محجوزة حتى نهاية الموسم الشتوى وسط أجواء مميزة وتوافد السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف عثمان، أنه خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وصلت غالية الفنادق لأكثر من 90% بمشهد يليق بعاصمة الحضارة الفرعونية التى كانت ومازلت حلم كافة السائحين الأجانب للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة بالمعابد والمقابر التاريخية، مؤكداً على أن الإكتشافات الأخيرة ساهمت بصورة كبيرة فى الدعاية لمصر فى مختلف دول العالم.















































































































