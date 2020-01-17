شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، لسقوط أمطار وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد، لمدة 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة .

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية يستمر حتى السبت و انخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس بسبب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار .

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ومن جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، أن موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر حتى صباح الأحد المقبل، لافتا إلى أن فرص الأمطار خفيفة اليوم على القاهرة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذروة الموجة على القاهرة ستكون اليوم الجمعة وغدا السبت ، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على العاصمة، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من الإثنين تحسن فى حالة الجو وانحسار فرص الأمطار على السواحل الشمالية ، ودرجات الحرارة تكون حول المعدل الطبيعى لها وتتراوح بين 16 و 17 درجة.

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد ، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع ، بالقاهرة الكبرى العظمى 17 والصغرى 11، وبالوجه البحرى العظمى 17 والصغرى 10، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 والصغرى 11، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 21 والصغرى 15، وبشمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20 والصغرى 10.

