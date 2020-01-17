شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تطلق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بخطورة هجرة الشباب غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الثلاثاء المقبل، المحطة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، وذلك للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وتعد محافظة البحيرة المحطة الثانية ضمن استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بـ11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، بعد أن شهدت محافظة الفيوم انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتعد محافظة البحيرة واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحتاج لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها، بالإضافة لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب، حتى يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية من مختلف الجوانب.

وستشمل زيارة محافظة البحيرة، افتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، والذى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والذى من المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية فى هذا الإطار أيضًا.

Advertisements

ومن المقرر أن تلتقى السفيرة نبيلة مكرم عددا من سيدات محافظة البحيرة فى لقاء جماهيرى ويتعاون فى تنظيمه المجلس القومى للمرأة، يليه لقاء وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب فى برنامج تثقيفى وتدريبى، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيرى مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

وستتضمن زيارة محافظة البحيرة أيضا تدريب فريق عمل وزارة الهجرة لـ150 من رائدات المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، على سبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك تدريب 450 من شباب وأطفال أقل من 18 عاما بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، ومن المقرر عقد هذه الدورات التدريبية فى الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجارى.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون فى هذا الصدد مع وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومع مؤسسات الدولة الأخرى كالمجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت اجتماعًا مع النائبة أمل زكريا بعضو مجلس النواب، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذكية رشاد ممثلة المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة، ومحمود وجيه خالد مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحيرة، وماجد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة وويل سبرينج، للتنسيق حول جولة مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة والمقرر لها الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير 2020.