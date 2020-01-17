شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون مصر الدولى اليوم بمشاركة متسابقين من 20 دولة أمام معبد حتشبسوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى فى دورته الـ27 المقرر انطلاقها رسمياً من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك بحضور ومشاركة حوالى 270 متسابقًا من 20 دولة حول العالم، حيث ينطلق الماراثون من ساحة معبد حتشبسوت بالدير البحرى بمسافات مختلفة فى عدة سباقات، والذى يشرف عليه هذا العام هشام إبراهيم مدير الماراثون للعام الجارى.

ويقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الماراثون من أمام معبد الملكة حتشبسوت بحضور قيادات المحافظة، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أكد لهم هشام إبراهيم مدير ماراثون مصر الدولى، إن الماراثون من المقرر أن يشارك فيه هذا العام حوالى 270 متسابقًا من 20 جنسية مختلفة حول العالم، والذين سجلوا مشاركتهم عن طريق شركات السياحة والموقع الإلكترونى للماراثون، وتم التنسيق مع مسئولى وقيادات الماراثون للمساهمة فى تنظيم سلسلة من الزيارات السياحية لكافة المشاركين فى الماراثون من حول العالم لتشجيع وتنشيط حركة السياحة بالأقصر.

ومن المقرر أن تنقسم سباقات الماراثون التى تنطلق فى السابعة صباح اليوم الجمعة، إلى 3 سباقات مختلفة، أولها الماراثون المتكامل بمسافة 42 كيلو مترا، والنصف ماراثون بمسافة 22 كيلو مترا، ومسابقة تحمل اسم "رمسيس" بمسافة 12 كيلو مترًا، ويجرى العمل على تحديد خط سير الماراثون ليمر المتسابقون الـ270 من حول المعابد الفرعونية التاريخية فى غربى الأقصر.

وكان قد كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن الموسم السياحى الشتوى الحالى من أفضل المواسم التى مرت على مدينة الأقصر التاريخية منذ أحداث 2011، حيث ارتفعت نسب الإشغال السياحى بالفنادق ما بين 80 لـ90% بصورة مميزة تبشر بموسم سياحى مميز، حيث إن غالبية الفنادق محجوزة حتى نهاية الموسم الشتوى وسط أجواء مميزة وتوافد السائحين من مختلف دول العالم، مضيفاً أنه خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وصلت غالية الفنادق لأكثر من 90% بمشهد يليق بعاصمة الحضارة الفرعونية التى كانت وما زالت حلم كافة السائحين الأجانب للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة بالمعابد والمقابر التاريخية، مؤكداً أن الاكتشافات الأخيرة ساهمت بصورة كبيرة فى الدعاية لمصر فى مختلف دول العالم.