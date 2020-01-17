شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بمدينة أسوان، لمدة 10 ساعات متواصلة، وذلك بدءًا من مساء اليوم الجمعة، وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة طلمبات بمحطة مياه جبل تقوق وتغيير خط مياه بقطر 12 بوصة بكورنيش النيل.

وسيترتب على ذلك قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: "وسط المدينة، والشيخ هارون، والحكروب الجزيرة حتى كلية الهندسة، الحكروب، الناصرية، أرض الجميلى، الحصايا عزبة الوادى، تقسيمات الصداقة -الجديدة، أطلس والبشارية والشونه، وسط المدينة، شرق البندر حتى النفق، الكورنيش جبل تقوق، كيما غرب حتى عزبة الحدود وكسر الحجر"، وذلك من الساعة العاشرة الجمعة 17 يناير 2020 وحتى السبت 18 يناير 2020 الثامنة صباحًا، وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بالمناطق سابقة الذكر تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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وفى سياق متصل، أعلن جهاز مدينة أسوان الجديدة عن قطع مياه الشرب عن المدينة اليوم الجمعة، بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساء، للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات لخطوط المياه، ويهيب جهاز المدينة بالسكان توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكانت مدينة أسوان، شهدت قبل أيام، واقعة كسر مفاجئ بطريق كورنيش النيل، وواصل مسئولى الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، جهودهم لإصلاح الكسر فترة تجاوزت 12 ساعة، بعد تكرار هذه الواقعة للمرة الثانية خلال أيام قليلة فى نفس المكان، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل جزئى على طريق كورنيش النيل وانقطاع المياه عن الأهالى.

ولجأ مسئولو شركة مياه الشرب إلى تصريف مياه الشرب المتراكمة بموقع الكسر على كورنيش النيل وبالقرب من محيط موقع الكسر، مما تسببت فى تسريب المياه لطريق الكورنيش وشلل الحركة المروية، وانتقل إلى موقع الكسر مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، تحت إشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة، للإشراف على الفرق الفنية وإصلاح الكسر، كما تم الدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة بموقع الكسر.