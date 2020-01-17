أخبار مصر | هذه شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة

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الفئات المستحقة
هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.
الشروط:
حال الاقتراض بضمان المرتب
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك.
حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.
حال الإقتراض بضمان المعاش المعاش المستحق
تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
إجراءات الحصول على الخدمة
صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".
الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيـد.
بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.
حال قرض الزواج
حال قرض العلاج
حال قرض الحالات الملحة - الطارئة
تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.