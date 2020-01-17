أخبار مصر | خبير إستراتيجي: هدف المناورة "قادر 2020" هو حماية المصالح القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير إستراتيجي: هدف المناورة "قادر 2020" هو حماية المصالح القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت القوات المسلحة المصرية خلال الفترة الأخيرة عددًا من المناورات العسكرية من أهمها مناورة "قادر 2020" شاركت فيها تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط في توقيت متزامن.

وقال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية في تصريحات إلى الخليج 365، إن مصر لأول مرة تتعرض لتهديدات مختلفة من محاور أخرى غير إتجاه الشمال الشرقي، لذلك كان لزاما على القوات المسلحة والقيادة السياسية أن ترسل رسائل رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي وثرواتها الطبيعية.

هدف المناورة قادر 2020

وتابع "الشهاوي": الهدف من المناورة هو حماية المصالح القومية للبلاد والتعامل مع التهديدات التي تواجه المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، وذلك باستخدام قدرة مصر العسكرية، والتي أظهرت مدي القوة الغاشمة التي تمتلكها القوات المسلحة في التصدي لأي عدائيات محتملة تهدد أمنها القومي".

ولفت مستشار كلية القادة والأركان إلى أنه شاركت في المناورة تشكيلات ووحدات من القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة الممثلة في عناصر من الصاعقة والمظلات وقوات مكافحة الإرهاب الدولي 999، كما شاركت الأسلحة الحديثة التي انضمت للقوات المسلحة خلال السنوات السابقة من القطع البحرية كالغواصات الألمانية والفرقطات وطائرات الكاموف والرافال إلى جانب عدد من القطع البرية التي أنتجتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ما يدل علي قدرة القوات المسلحة على استخدام تلك الأسلحة بالغة التعقيد في تنفيذ كافة المهام القتالية.

