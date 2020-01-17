شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الحلق واللوزتين.. أعراض متشابهة و علاج مختلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار من المشاكل الصحية فى فصل الشتاء التهاب الحلق واللوزتين، فيتشابهان فى الأعراض ولكنهما مختلفان فى العلاج. فالتهاب الحلق له نوعان: فيروسى وبكتيرى، ويفضل الأطباء ترك الالتهاب الفيروسى بدون مضادات حيوية ليتغلب عليه الجسم، مع استخدام الماء الدافئ والملح كمضمضة لتقليل الاحتقان، أما الالتهاب البكتيرى فيقرر الطبيب تناول مضاد حيوى مناسب. أما التهاب اللوزتين فهو يكون عبارة عن انتفاخ فى اللوزتين، مع ظهور بقع بيضاء أو صفراء عليهما، مصحوب بارتفاع شديد فى درجة الحرارة وتغيير فى الصوت وصعوبة فى البلع والتنفس وانتفاخ فى الغدد الليمفاوية فى منطقة الرقبة، وعلاجه يكون عن طريق تناول المضادات الحيوية وتناول المشروبات الدافئة، والأطعمة سهلة البلع مثل الجيلى والآيس كريم. وينصح الأطباء بالتدخل الجراحى واستئصال اللوزتين إذا ما تكررت الإصابة بالالتهاب من 5 إلى 7 مرات خلال عامين.

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